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Teknofest heyecanı sürüyor... Varank: Gençlerimizin önüne rol modeller koymamız lazım

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#ANKARA#TEKNOFEST#Mustafa Varank
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 12:31

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Ankara'da düzenleniyor. TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, "Gençlerin teknolojiye ilgileri çok yüksek. Dün 500 bin vatandaşımızı burada misafir ettik. Teknofest'i ilk başlattığımızda aklımızdaki düşünce şuydu; Gençlerimizin önüne farklı alternatifler koymamız lazım, rol modeller koymamız lazım. Teknofest'ten yetişen gençlerimiz, işte o idealini kurduğumuz Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek" diye konuştu.

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2018 yılından bu yana gerçekleştirilen Teknofest bu sefer Ankara'da düzenleniyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Teknofest'e 125 kurum katılıyor.

CNN TÜRK'e açıklamalarda bulunan TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:

Gençlerin teknolojiye ilgisi var. Dolayısıyla teknolojiye olan ilgilerini de farklı şekilde gösterebiliyorlar. Gerçekten Teknofest ayakları yere basmayan festival. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlarken farklı bir konseptle gidelim dedik. Bu sene 3 tane Teknofest düzenleniyor. İstanbul'u geride bıraktık, şimdi Ankara'dayız. İnşallah daha sonra İzmir'de de Teknofest coşkusu devam edecek.

Dün 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılını kutladık. Burada vatandaşlarımız 30 Ağustos coşkusunu bu alanda kutladılar.Ankara'da 500 binli rakamları zorladık. 500 bin civarında vatandaşımızı burada misafir ettik. Pazar gününe kadar Ankaralıları ve çevre illerden vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Azerbaycan'dan da misafirlerimiz var. Teknofest coşkusunu Azerbaycan'a da taşımıştık.

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"SELÇUK BAYRAKTAR BU İŞİN FİKİR BABASI"

Teknofest'i ilk başlattığımızda aklımızdaki düşünce şuydu; Gençlerimizin önüne farklı alternatifler koymamız lazım, rol modeller koymamız lazım. Dolayısıyla gençler buraya geldiğinde teknolojiyi adeta yaşadığında gerçekten gelecekte 'acaba ben de bunu yapabilir miyim?' diye düşünecek. 'Bu projelerde yer alabilir miyim?' diye düşünecek. Dolayısıyla bu alternatifi onların önüne koyduk. 6. senesinde Teknofest'in tuttuğunu görüyoruz. 

Bu işin fikir babası T3 Vakfı, Sayın Selçuk Bayraktar bu işin fikir babası. Yola çıkarken acaba tutar mı tutmaz mı diye düşünmüştük. Artık şirketler gelip Teknofest'e katkı sağlamak istiyor.

Teknofest'ten yetişen gençlerimiz, işte o idealini kurduğumuz Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek. 

Burada Selçuk Bey'in hakkını teslim etmemiz lazım, Sayın Cumhurbaşkanımızın da hakkını teslim etmemiz lazım.

Bir sene İstanbul, bir sene farklı şehirlerde Teknofest düzenleniyordu. Ankara'da ilk kez düzenlendi. Ankaralıların ilgisi yüksek. İzmir'den de büyük bir coşku bekliyoruz. 27 Eylül'de İzmir'de. Pazar gününe kadar vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz sonra İzmir'e bekliyoruz.

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Kaan projesi gerçekten beklenenden çok daha hızlı gelişiyor. Burada onlarca firmamız var.

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#ANKARA#TEKNOFEST#Mustafa Varank

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