TEKNOFEST heyecanı başlıyor... Selçuk Bayraktar: Tüm milletimizi davet ediyorum

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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yine bir TEKNOFEST iklimine uyandık. İçeride büyük bir heyecan var. 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu yarışmalara. Böyle bir şey dünya tarihinde görülmüş değil. Bilimsel ve teknik seviyeler arttı yarışmalarda. Kendi alanında lider olacak alanlarda, milletimizin damgasını vuracak girişimler. Yağışa rağmen kalabalık festivalimiz. Hafta içi toplu taşıma ile milletimizin gelmesini tavsiye ediyoruz. 3 gün sürecek festival. Çok büyük bir talep var. 81 il 96 ülke yarışıyor burada.

Kızılelma dünyada ilk defa insansız hava aracı olarak yakın kol uçuşu yaptı. Bu gösteri devam edecek.

AÇILIŞ YARINA ERTELENDİ

Açılış programı yağmurdan dolayı yarına ertelendi. Benim için de fırsat doğdu, tek tek çadırları geziyorum. Yoğun ilgiden pek gezemiyordum.

Gözden Kaçmasın Bayraktar Kemankeş ilk kez sergileniyor Haberi görüntüle