Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TEKNOFEST heyecanı başlıyor... Selçuk Bayraktar: Tüm milletimizi davet ediyorum

Güncelleme Tarihi:

#TEKNOFEST#İstanbul#Selçuk Bayraktar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 13:32

Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış öncesi CNN TÜRK'e konuştu. Bayraktar, "1 milyondan fazla öğrenci başvurdu yarışmalara. Böyle bir şey dünya tarihinde görülmüş değil. 3 gün sürecek festivalimize tüm milletimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yine bir TEKNOFEST iklimine uyandık. İçeride büyük bir heyecan var. 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu yarışmalara. Böyle bir şey dünya tarihinde görülmüş değil. Bilimsel ve teknik seviyeler arttı yarışmalarda. Kendi alanında lider olacak alanlarda, milletimizin damgasını vuracak girişimler. Yağışa rağmen kalabalık festivalimiz. Hafta içi toplu taşıma ile milletimizin gelmesini tavsiye ediyoruz. 3 gün sürecek festival. Çok büyük bir talep var. 81 il 96 ülke yarışıyor burada.

Kızılelma dünyada ilk defa insansız hava aracı olarak yakın kol uçuşu yaptı. Bu gösteri devam edecek.

AÇILIŞ YARINA ERTELENDİ

Açılış programı yağmurdan dolayı yarına ertelendi. Benim için de fırsat doğdu, tek tek çadırları geziyorum. Yoğun ilgiden pek gezemiyordum.

Gözden KaçmasınBayraktar Kemankeş ilk kez sergileniyorBayraktar Kemankeş ilk kez sergileniyorHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTEKNOFEST Atatürk Havalimanında başlıyorTEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda başlıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TEKNOFEST#İstanbul#Selçuk Bayraktar

BAKMADAN GEÇME!

Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay
Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık