Teknofest Güneydoğu’ya rekor katılım... Selçuk Bayraktar, Demirören Medya standını ziyaret etti

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Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in medya paydaşı Demirören Medya Grubu tarafından Şanlıurfa GAP Havalimanında kurulan Teknofest Güneydoğu standını ziyaret etti. Bayraktar’a ziyaretinde Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay ile Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Başkanı Ramazan Cin eşlik etti. Bayraktar, medya teknolojileri alanında geliştirilen yapay zekâ uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok deneyim noktasının yer aldığı standı inceledi.

DEMİRÖREN MEDYA’YA TEŞEKKÜR

TEKNOFEST'in Türkiye genelinde ve gönül coğrafyasında daha geniş kitlelere ulaşmasında Demirören Medya'nın katkısına dikkat çeken Bayraktar, "Demirören Medya Grubu'na yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. TEKNOFEST'i tüm ülkemizde ve tüm gönül coğrafyamızda paylaşılmasına vesile oldunuz. Hakikaten sizlerin de katkıları sayesinde bugün Şanlıurfa'da muhteşem bir festival deneyimi gerçekleşiyor" dedi.

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180 BİN ZİYARETÇİ

TEKNOFEST alanındaki deneyim alanları, teknoloji gösterileri ve yarışmalara da değinen Bayraktar, festivalin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Bayraktar, "İlk gün 180 bin ziyaretçimiz oldu. Bu çok büyük bir rakam. Tabii biz en iyi deneyimi yaşatmak istiyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı deneyimlemek için buraya geliyorlar. 4 Ekim'e kadar buradayız. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON 600 BİN BAŞVURU

Yarışmalarına gösterilen ilgiye vurgu yapan Bayraktar, "Beni en çok etkileyenlerden bir tanesi Şampiyonlar Geçidi. Hakikaten artık TEKNOFEST'te dünya çapında işler başarmanız lazım ki finalist veya derece alın. 1 milyon 600 bin öğrenci başvuruyor bu yarışmalara. Artık çıta çok yukarıda" dedi.

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“BİZ YAPTIK”

Gençlerin teknoloji alanında ortaya koyduğu çalışmaların gurur verici olduğunu belirten Bayraktar, "Artık dünyaya 'Biz yaptık ve biz yaptık mı en iyisini yaparız' diyebilen bir nesil var. Bütün bu eserleri Türk mühendisler, Türk gençliği yaptı. Bu da bizi gururlandırıyor. Hatta şu an artık sanat unsurlarıyla da birleştiriyorlar. O da ayrıca çok gurur duymamıza vesile oluyor" diye konuştu.

250 METREKARELİK STAND

Selçuk Bayraktar, Demirören Medya Grubu tarafından Şanlıurfa GAP Havalimanına kurulan 250 metrekarelik alanda medya teknolojileri başta olmak üzere geçmişten geleceğe tüm sistemlerin sergilendiği stant için teşekkür etti. Bayraktar ziyaretini Demirören Medya çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek sonlandırdı.