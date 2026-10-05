TEKNOFEST Güneydoğu’da görkemli final

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DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu, dün son gününde yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinlikle tamamlandı. Şanlıurfa ve çevre illerden binlerce kişi, festivalin yapıldığı GAP Havalimanı’nı doldurdu. Son gün coşkusu kapsamında Polis Özel Harekat T-70 helikopteri ile gökyüzünde gövde gösterisi yaptı. Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, Türk Yıldızları’nın uçuşuyla devam etti. Gökyüzünde gerçekleştirdikleri akrobatik hareketlerle alkış alan Türk Yıldızları, festival alanını dolduran binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı. Yüksek hızı ve alçak uçuşuna rağmen Türk Yıldızları ekibinin aynı andaki manevraları, festival alanındaki coşkuyu artırdı. Gösteriyi ilgiyle takip eden katılımcılar, uçakların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Gösteri sırasında sahneden Türk bayrağının anlamını anlatan “Bu Bayrak” şiiri de okundu.

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AKINCI, ATAK, ANKA...

Festivalde Bayraktar TB3, Akıncı, S70 helikopter, Bayraktar TB2, ATAK helikopteri ve paramotor da uçuş gösterileri yaptı. Festival alanını dolduran binlerce vatandaş, gökyüzünde uçuş yapan yerli ve milli araçların gösterilerini büyük bir ilgi ve merakla takip etti. ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da alanda ziyaretçilerin yine ilgi odağı oldu. Binlerce kişi hepsinin önünde tek tek fotoğra çektirdi. Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunuldu.

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BAKAN YUMAKLI DEMİRÖREN MEDYA STANDINDA

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TEKNOFEST’in medya paydaşı olan Demirören Medya Grubu’nun GAP Havalimanı’na kurduğu standı ziyaret etti. Bakan Yumaklı’ya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay ile Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Başkanı Ramazan Cin eşlik etti.

SADECE SAVUNMA DEĞİL

Bakan Yumaklı, ilk olarak D-Smart ve D-Tech Cloud tarafından ortak geliştirilen ‘Dimi’ hakkında bilgi aldı. Daha sonra Demirören Yayınları’nın seçkin eserlerini inceleyen Bakan Yumaklı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yumaklı, TEKNOFEST’i sadece savunma sanayisi olarak düşünmekten başka bir boyuta geçtiklerini ifade ederek, “TEKNOFEST nasıl ki ülkemize savunmada çok önemli bir eşik atlattıysa, aynı şekilde gıdamızı savunurken de bu eşiği atlatacak altyapıyı sağlamış oluyor” dedi.

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ÜRETMEK YETMEZ

Tarım teknolojilerinde geliştirilen ürünleri sadece sergilemenin yeterli olmadığını dile getiren Yumaklı, “Onları daha verimli, daha kaliteli, daha sürdürülebilir bir üretimle taçlandırmamız gerekir ki geleceğimizi de koruyabilesiniz. diye konuştu. Yumaklı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a gençleri TEKNOFEST mantalitesiyle bütünleştirdiği için teşekkür etti: “Geçtiğimiz yıl büyük bir cesaretle tarım teknolojilerini TEKNOFEST’in içerisine dahil etmiş olması ve bu yarışmaya ilginin ikinci yılında da katlanarak devam etmesi büyük bir başarı. Türkiye’nin genç mühendisleri, pırıl pırıl gençlerimiz, aynı savunma sanayisinde olduğu gibi tarımda da üretmiş olduğu ürünlerle ülkemizi tanıştıracak.”

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BAKAN KACIR RADYO D YAYININDA TEKNOFEST’İ ANLATTI

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GAP Havalimanı’nda TEKNOFEST’in medya paydaşı olan Demirören Medya Grubu’nun açtığı standı ziyaret etti. Bakan Kacır’a ziyareti sırasında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay eşlik etti. Şanlıurfa’daki festival heyecanını, stand içindeki özel cam stüdyodan dinleyicilerine aktaran Radyo D’nin yayın konuğu oldu. Radyo D Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu, Çağlar Demirel ve İrfan Arslanhan’ın sorularını cevaplayan Bakan Kacır, 2018 yılında TEKNOFEST’leri hayata geçirmeye başladıklarını, o yıl 550 bin ziyaretçi ile dünyanın en büyük etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirterek daha sonra Türkiye ile dost ve kardeş ülkelerin farklı şehirlerinde bu heyecanı paylaştıklarını söyledi.

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SİVİL ALANLARA YAYILIYOR

TEKNOFEST’in Türkiye’nin gelecek heyecanı olduğunu dile getiren Kacır, “Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi ile kendi kritik sistemlerini geliştiren, ileri teknolojiye imza atabilen, rekabetçi şekilde yüksek teknoloji ürünlerini dünyaya sunabilen bir ülke haline geldi. Savunma sanayisi, havacılık, uzay teknolojileriyle başlayan yolculuk, sivil alanlara da hızla yayılıyor. Sağlıktan enerjiye, tarımdan finansa farklı alanlarda Türkiye’nin kendi teknolojik altyapıları burada milletimizle buluşuyor” diye konuştu.

60’tan fazla teknoloji yarışması, 760 binden fazla takım, 1 milyon 600 binden fazla gencin arasında finallere kalanların Şanlıurfa’da buluştuğunu belirten Kacır, “Tarihin başlangıç noktasında, kadim bir şehir olan Şanlıurfa’da olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Demirören Medya Grubu ve Radyo D’ye teşekkür eden Kacır, Şanlıurfa’dan ve yakın şehirlerde yaşayan vatandaşları TEKNOFEST’e davet ederek “Gelsinler, burada gökyüzündeki çelik kanatların heyecanını paylaşsınlar” diye konuştu.

YENİ AZİZ SANCAR’LAR

Bakan Kacır, Türkiye’de yeni Aziz Sancarların, yeni Selçuk Bayraktarların yetişmesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak “O yüzden bütün bunlar bir çocuğun gözlerindeki parıltı için. Bir uçağa dokunan çocuğun yaşayacağı heyecan için ve onların kuracağı çok daha aydınlık, güçlü yarınlar için” dedi.

GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN

- Festival kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, TEKNOFEST ziyaretçileri için uçuş gerçekleştirdi. Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı’nın F-16 ile gerçekleştirdiği SOLOTÜRK gösterisinde yüksek hızda ve alçak irtifada yapılan zorlu manevralar, keskin tırmanışlar ve dalışlar alkış topladı. Yaklaşık 15 ton ağırlığındaki F-16’nın saatte 1200 kilometre hızla alçak irtifada gerçekleştirdiği uçuşu, festival alanını dolduran binlerce kişi büyük ilgiyle izledi. Ziyaretçiler, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

HATIRAN YETER

SOLOTÜRK’ün gösterisinin son bölümünde geçen yıl hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur’un “Hatıran Yeter” şarkısı eşliğinde gerçekleştirdiği uçuş ise alanda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Şarkıya katılımcılar alkışlarla eşlik ederken, SOLOTÜRK’ün gökyüzünde nefes kesen gösterisi de büyük heyecanla takip edildi.

SELÇUK BAYRAKTAR: EN GÜZEL TEKNOFEST DENEYİMİ

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kültür ve Medeniyet (KÜME) Vakfının TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlediği KÜRE Konuşmaları'nın kapanış programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TEKNOFEST'in Şanlıurfa'ya çok yakıştığını ve alandaki coşkunun dikkat çekici olduğunu vurgulayan Bayraktar, etkinliğin asıl ruhunu çocukların ve yeni nesillerin oluşturduğunu söyledi. Mega bir etkinlik olması sebebiyle yaşanan yoğunluğa rağmen alanın adeta bir "harikalar diyarına" dönüştüğünü ifade eden Bayraktar, "TEKNOFEST güncel katılımda rekor kıra kıra gidiyor. Şanlıurfa'da en güzel TEKNOFEST deneyimini yaşadık. Emek veren tüm kurumlara ve arkadaşlara yürekten şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar, uzay çalışmalarına yönelik "Kızılelma" hedefinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine, Kızılelma'nın "yaklaştıkça uzaklaşan bir mefkure" olduğunu dile getirdi.

EN BÜYÜK KIZILELMA

Bayraktar, "Beni en çok mutlu eden şey, Kızılelma mefkuresinin memleketimizin faydasına, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılma adına gençlerimizin de Kızılelması olmasıdır. Milyonlarca gencimizin bu uğurda yarışmalara başvurması, bunları girişimlere dönüştürmesi ve bütün bunları insanlığın faydasına yapması olabilecek en büyük Kızılelmamızdır” dedi.

97 ÜLKEDEN KATILIM

Etkinliğe 97 ülkeden katılım sağlandığı bilgisini veren Bayraktar, gönül coğrafyasından gelen ilginin mutluluk verici olduğunu, Gaziantep'te olduğu gibi Şanlıurfa'dan da gelecek dönemde büyük şampiyonluklar beklediklerini dile getirdi.

YILMAZ: TÜM ENERJİMİZ KALKINMAYA, REFAHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün TEKNOFEST’in kapanış konuşmasında “Yıllarca insanımızın canına kasteden, kardeşliğimizi hedef alan terörü ülkemizin gündeminden çıkararak bütün enerjimizi kalkınmaya, refaha yönlendirmek istiyoruz” dedi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN: YERLİLİK ORANI YÜZDE 83’E ULAŞTI

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Radyo D’nin misafiri oldu. Radyo D Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu’nun sorularını yanıtlayan Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 41’inci yılında savunma sanayisi platformlarının ve bunların üzerindeki sensörlerin, algılayıcıların, hareketlendiricilerin, silah sistemlerinin yerli milli olarak üretilmesini koordine ettiğini belirtti. Görgün “Son 20 yılda “Yüzde 20’lerde olan yerlilik oranı yüzde 83’e ulaşmış durumda” dedi.

Görgün, yerli ve milli sistemlere verilen isimlerin, projelere emek veren gençler tarafından belirlendiğini ifade ederek bundan dolayı Türk Dil Kurumu’ndan ödül aldıklarını da kaydetti. Demirören Medya standında incelemelerde de bulunan Görgün’e Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay eşlik etti.