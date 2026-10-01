‘TEKNOFEST Güneydoğu’ heyecanı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin yürütücülüğündeki TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim’e kadar ziyarete açık. Bugüne kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan festival, bu yıl ilk kez Şanlıurfa’da düzenlenirken, farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerin yanı sıra sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon alanları, planetaryum, bilim şovları ve konserler var. GÖKYÜZÜNDE NEFES KESEN ANLAR

Festivalin ilk gününde düzenlenen hava gösterileri kapsamında birbirinden farklı uçuşlar gerçekleştirildi. Gösteriler, Türkiye’nin yerli ve milli genel maksat helikopteri T-70 ile gerçekleştirilen paraşüt atlayışıyla başladı. Profesyonel askerlerin gerçekleştirdiği gösteride, yüksek irtifaya çıkan T-70 helikopterinden paraşütçüler atlayış yaptı. Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan paraşütçüler, festival alanındaki ziyaretçilerden alkış aldı.

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BAYRAKTAR AKINCI HEM UÇTU HEM ÇEKTİ

Hava gösterilerinin devamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) gökyüzünde yerini aldı. İleri teknolojisi ve taşıdığı mühimmatlarla dikkati çeken Bayraktar AKINCI’nın gösteri uçuşu, ziyaretçilere görsel şölen sundu. Havada kalış süresi 24 saati aşan yapay zeka destekli Bayraktar AKINCI’nın festival alanından çektiği anlık görüntüler de yerdeki ziyaretçilere dev ekranlar aracılığıyla yansıtıldı. Gösterilerin bir diğer bölümünde ise paramotor ve yelken kanat pilotları uçuş gerçekleştirdi.

DEMİRÖREN MEDYA STANDINA YOĞUN İLGİ

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- DEMİRÖREN Medya, bu yıl Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’da 250 metrekarelik standıyla yerini aldı. Festivalin ilk gününde yoğun ilgi gören stantta, medya ve teknoloji alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluştu. Demirören Medya Teknoloji birimi tarafından geliştirilen yerli yapay zeka asistanı ‘Dimi’ de ilk kez TEKNOFEST’te tanıtıldı.

'Vaktin yok, di mi? Ben hallederim' sloganıyla ziyaretçilere sunulan Dimi’nin, kullanıcıların çalışma biçimini ve tercihlerini anlayarak onlar adına fikir geliştirmesi, görev üstlenmesi ve aksiyon alması hedefleniyor. Demirören Medya Platform Geliştirme ve Medya Teknolojileri Grup Direktörü Ahmet Temur, Dimi’nin ilk kez TEKNOFEST’te tanıtıldığını söyledi. Demirören Medya, 4 Ekim’e kadar TEKNOFEST ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Binlerce kişinin ziyaret ettiği festivale yöresel kıyafetleriyle gelenler de oldu.

BAYRAKTAR: TEKNOFEST BİR ÖZGÜVEN DEVRİMİ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı açılış konuşmasında TEKNOFEST’in büyük bir teknoloji hareketine döndüğünü söyledi. Bayraktar, “TEKNOFEST bir özgüven devrimidir. ‘Biz yapamayız’ diyen anlayışa başkaldırıdır.

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Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. Burası tarihin sıfır noktası. İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği, tarımın geliştiği, inancın şekillendiği, medeniyetin filizlendiği topraklar. Göbeklitepe burada. Karahantepe, Çakmaktepe burada. Harran burada. İlim, hikmet ve medeniyet burada. Ve bugün geleceğin teknolojisi de burada” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da açılışta Türkiye’nin geçmişte hayal olarak görülen birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Kacır, uzay çalışmalarının da sürdüğünü belirterek "İnsanlı uzay bilim misyonumuzla, ay yıldızlı bayrağımızı uzayın derinliklerine taşıdık. Şimdiyse ufkumuzu çok daha uzaklara taşıyoruz. Ay’a erişmeye hazırlanıyoruz.

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Kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracımızı Ay’a ulaştıracağız. Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber; bilimin, teknolojinin ve yüksek katma değerli üretimin asrı kılacağız" dedi.