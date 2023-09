Teknofest gençliğinin ayak seslerini dünya duyuyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir Çiğli Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’i ziyaret etti. TEKNOFEST Roket ve Girişim Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerini veren Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Diğer tüm illerimiz gibi maşallah İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST’e çok yoğun ilgi gösteriyor. Her yaş gurubundan, her kesimden insanımızın Çiğli Hava Üssü’ne gelerek şu gurur tablosuna şahitlik ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Teknolojiye meraklı buradaki evlatlarımızın sevincini gördükçe ülkemiz adına umutlarımız da katlanıyor. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir’e ve Cumhuriyet’imize layık bir etkinlik olacağına inanıyorum.

MUHALEFETE DAVET

İleri teknolojiyi ülkemiz yerine, ta 10 bin kilometre uzakta arayanları da buraya davet ediyoruz. Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına bir günlük TEKNOFEST molaları vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır. Sevgili İzmirliler, çok değerli genç kardeşlerimiz. Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin hepsi gurur kaynağımız olan ürünleri görmüyoruz, aynı zamanda büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye’nin yükselişine de şahit oluyoruz. Çiğli Hava Üssü’nde Kızılelma, Akıncı, Anka, Hürjet, TB2, TB3, Gökbey, Atak’la birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var. Burada zorluk karşısında yıkılmayan güçlü bir irade var. Burada her türlü engele rağmen başarmaya sevdalı yürekler var.





GENÇLERE VERİLEN SÖZLER

Burada hayallerine giden yolda hiçbir engel tanımayan, işte karşımda görüyorum, gençler var. Burada ayağına vurulan asırlık zincirleri parçalayan Türk Milleti var. Burada Türkiye Yüzyılı’nın mahzun ve mazlum gönülleri aydınlatan ışığı var. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor. Bir taraftan asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sararken, diğer taraftan gençlerimize olan sözlerimizi tek tek yerine getiriyoruz. Gençler depremin ekonomimize yüklediği 105 milyar dolarlık faturaya rağmen, size mahcup olmamak adına gereken fedakârlığı sergiliyoruz. Son kabine toplantımızda gençlerimize yeni müjdeler verdik. Örgün eğitimdeki, üniversitedeki öğrencilerimize cep telefonu ve telefon desteğiyle ücretsiz 10 GB internet sözümüzü tutuyoruz. Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili kanun teklifini de Cumhur İttifak’ı olarak Meclis’e sunuyoruz. Teklifinin yasalaşması ile ilk etapta deprem bölgesinde pilot projeleri hayata geçireceğiz. Deprem mağduru gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacağız.”





ERDOĞAN’DAN YEREL SEÇİM MESAJI

İZMİRLİNİN İRADESİ ÇANTADA KEKLİK DEĞİL

ERDOĞAN İzmir’deki konuşmasında “31 Mart seçimlerinde kazanımları daha da ileri taşıyacağız. İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İstismar siyasetiyle gemisini yürütenlere hep birlikte yeter diyeceğiz. İzmir’i gerçek belediyecilikle tanıştırmaya kararlıyız. Bu şehrin yatırım ve eser, hizmet siyasetine ihtiyacı var. Bunu ancak biz yaparız. Bu noktada bir milat olmasını diliyorum” dedi.

SAVUNMADA HEDEF 6 MİLYAR DOLAR İHRACAT

“Savunma sanayisi hamlelerimizle birlikte ihracatımız da katlanarak artıyor. Savunma ihracatında bu yılki hedefimiz 6 milyar doları aşmaktır. Nasıl bu alandaki ihracatımızı 248 milyon dolardan geçen sene 4 buçuk milyar dolara çıkarttıysak inşallah bu rakamların üstünü de yakalayacağız. Diğer alanlarda olduğu gibi savunmada da tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar gece gündüz demeden çalışacağız.”