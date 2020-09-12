Teknofest Gaziantep ne zaman yapılacak?

Teknofest Gaziantep, 15 Eylül tarihinde Alleben Göleti'nde insansız hava aracı yarışması ile başlayacak. 23 Eylül itibariyle devam edecek olan Teknofest Gaziantep, 27 Eylül tarihine kadar pek çok yarışmaya ev sahipliği yapacak.