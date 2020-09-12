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Haber Giriş: 12.09.2020 - 08:52 | Son Güncelleme:

Teknofest Gaziantep ne zaman yapılacak?

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Teknofest Gaziantep ne zaman yapılacak?
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Bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest için geri sayım başladı. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığı ile düzenlenen Teknofest Gaziantep, pek çok yarışma ve özel etkinliği ilgili kişilerle buluşturacak. Tuz Gölü'nde başlayan roket ve Kocaeli'de gerçekleşen elektrikli araç yarışması ile devam eden Teknofest, Gaziantep ile rotasına devam edecek. Peki, Teknofest Gaziantep ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar

Teknofest Gaziantep, 15 Eylül tarihinde Alleben Göleti'nde insansız hava aracı yarışması ile başlayacak. 23 Eylül itibariyle devam edecek olan Teknofest Gaziantep, 27 Eylül tarihine kadar pek çok yarışmaya ev sahipliği yapacak. 

Teknofest Gaziantep ne zaman yapılacak

 

 

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