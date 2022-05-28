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TEKNOFEST coşkusu! Azerbaycan'da büyüleyen gösteri

#TEKNOFEST#Erdoğan#Aliyev
TEKNOFEST coşkusu Azerbaycanda büyüleyen gösteri

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan’da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyaretlerde bulundu. Erdoğan ve Aliyev tören sonrasında Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.

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TEKNOFEST, ilk kez ülke sınırlarını aşarak perşembe günü kardeş ülke Azerbaycan’da başladı. TEKNOFEST'in 3. gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. 

TEKNOFEST coşkusu Azerbaycanda büyüleyen gösteri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan "TUR" uçağıyla saat 11.00'de Bakü'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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TEKNOFEST coşkusu Azerbaycanda büyüleyen gösteri

Erdoğan daha sonra tören alanında konuşma yaptı. "Bölgemizde yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir. Azerbaycan'la yakın dayanışma, temas ve koordinasyonumuzu sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, "Bölge halkları olarak hep birlikte geleceği inşa etmeliyiz. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız. Aliyev'in Ermenistan ile kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

TEKNOFEST coşkusu Azerbaycanda büyüleyen gösteri

BÜYÜLEYEN GÖSTERİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tören sonrasında Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.

Hava kuvvetleri ekipleri gökyüzüne Türk ve Azerbaycan bayraklarını çizdi. Tören, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

TEKNOFEST coşkusu Azerbaycanda büyüleyen gösteri

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Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TEKNOFEST'te Akıncı SİHA’yı imzaladı.

TEKNOFEST coşkusu Azerbaycanda büyüleyen gösteri

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