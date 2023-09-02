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Teknofest birincisi olan GAÜN takımı ödülünü Erdoğan’dan aldı

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#Recep Tayyip Erdoğan#TEKNOFEST 2023#Abdulkadir Uraloğlu
Teknofest birincisi olan GAÜN takımı ödülünü Erdoğan’dan aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 21:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2023 çerçevesinde roket yarışması Yüksek İrtifa Kategorisinde birinci olan GAÜN Çağdaş Roket Takımına ödülünü takdim etti.

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yarışmaları çerçevesinde, ROKETSAN tarafından düzenlenen Roket Yarışması'nın Yüksek İrtifada Kategorisinde birinci olan GAÜN Çağdaş Roket Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödülünü aldı.

Teknofest birincisi olan GAÜN takımı ödülünü Erdoğan’dan aldı

Ödül törenine, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra ekonomi, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda önde gelen isimleri de katıldı.

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#Recep Tayyip Erdoğan#TEKNOFEST 2023#Abdulkadir Uraloğlu

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