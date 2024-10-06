TEKNOFEST Adana’ya vatandaşlar akın etti... Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'te dünyayı değiştiren projeler olacak

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TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) kapanışı ve ödül törenine katıldı.

Burada konuşan Kacır, "Tam bağımsız Türkiye'nin meydanı TEKNOFEST'te, bir kez daha bütün dünya gördü ki Türk milletinin iradesi sarsılmaz. Allah'ın izniyle bu milletin bileği bükülmez." ifadesini kullandı.

Kacır, festivalin, Milli Teknoloji Hamlesi'ndeki önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Müreffeh yarınlarımıza giden yolda bir an bile durmayacak, duraksamayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi'ne seferberlik ruhuyla sahip çıkacağız. Ateş çemberine dönmüş bu coğrafyada, ülkemizi huzur ve istikrar adasına dönüştüren kazanımlarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Dünyayı yeniden adaletle, merhametle bizler buluşturacağız."





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Festival kapsamındaki yarışmalarda dereceye giren katılımcıları kutlayan Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST yarışmalarına katılan, Milli Teknoloji Hamlesi kahramanı genç kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Anne babalarının, öğretmenlerinin ve bizlerin göğsünü kabartan, iftihar kaynağımız, TEKNOFEST kuşağını tebrik ediyorum. Tüm paydaşlarımıza, TEKNOFEST'in düzenlenmesine sundukları katkı için şükranlarımı sunuyorum."

BAYRAKTAR: TEKNOFEST'TE DÜNYAYI DEĞİŞTİREN PROJELER OLACAK

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Her köşesinde adaletin sesi olacağız. En başta milli teknoloji hamlesinin şampiyonlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüllendiren sayın Cumhurbaşkanımıza, TEKNOFEST’i hayata geçiren T3 Vakfı’ndaki ekip arkadaşlarıma, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

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TEKNOFEST yolculuğu burada sona ermiyor. 2025 yılı TEKNOFEST’in çok daha büyük hedeflere yelken açtığı bir yıl olacak. KKTC ve İstanbul’da düzenleyeceğimiz TEKNOFEST’lerde hem ülkemizin hem dost ve kardeş coğrafyaların gençleri ile yeni başarılara imza atacağız. Umudun ışığını Kıbrıs’ta TEKNOFEST ile yaşayacağız. Sevgili gençler dünya çapında başarılara imza atmaya hazır olun. TEKNOFEST'te dünyayı değiştiren projeler olacak, hayallerin hayat bulduğu bir yer olacak. Sevili gençler memleket aşkı ile gelin dünyayı değiştirelim.