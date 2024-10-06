×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TEKNOFEST Adana'nın son gününde on hava gösterisi yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Teknofest#Adana#Teknoloji
TEKNOFEST Adananın son gününde on hava gösterisi yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 17:27

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin son gününde 10 hava gösterisi gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda ziyaretçileri ağırladı.

Festivalde bugün Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, atak helikopteri ve paramotorların da olduğu 10 farklı hava gösterisi yapıldı.

Ziyaretçiler, paraşütle atlayış ve Bayraktar TB2 eşliğinde helikopterle havadan tahliye gibi heyecanlı gösterilere de tanık oldu.

TEKNOFEST Adananın son gününde on hava gösterisi yapıldı

Adana semalarını son kez renklendirilen etkinlikler, katılımcılar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teknofest#Adana#Teknoloji

BAKMADAN GEÇME!