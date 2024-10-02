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TEKNOFEST Adana, "Sağır Sultan" adlı gösteriye ev sahipliği yaptı

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#Adana#TEKNOFEST#Sağır Sultan
TEKNOFEST Adana, Sağır Sultan adlı gösteriye ev sahipliği yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 21:20

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, "Sağır Sultan" adlı sahne gösterisi davetlilerle buluştu.

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde, Kültür ve Medeniyet Vakfı organizasyonunda "Sağır Sultan" adlı gösteri sahnelendi.

TEKNOFEST Adana, Sağır Sultan adlı gösteriye ev sahipliği yaptı

Devlet Halk Dansları Topluluğu sanatçıları, insanlık tarihindeki iyi ve kötünün hikayelendiği, Balkanlardan Türki Cumhuriyetlere kadar uzanan toprakların kötülük ile olan imtihanını, Gazze mezalimini ve bu topraklarda yeşeren umudu simgeleyen koreografiyi izleyiciyle buluşturdu.

TEKNOFEST Adana, Sağır Sultan adlı gösteriye ev sahipliği yaptı

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Kültür ve Medeniyet Vakfı kurucularından ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gösterinin ardından sahnede yaptığı açıklamada, dünyanın korkunç bir karanlığa savrulduğunu belirtti. Gazze'ye yönelik saldırılara da dikkati çeken Bayraktar, "Kadim medeniyetimizin değerlerinden aldığımız ilhamla, Vakfımızın emekçileri böylesine bir gösteri kurguladılar" dedi.

"YÜREĞİNE UMUT SERPTİLER"

Bayraktar, TEKNOFEST sahnesinde vatandaşla buluşan gösterinin herkesin ruhuna dokunacak bir sanat kompozisyonuyla hazırlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kadim kültürümüzün, medeniyetimizin geçmişinden esinlenerek hazırlanan gösteriyi çok değerli sanatçılarımız hepimizin yüreğine dokunacak şekilde icra ettiler. İnsanlığın bir anlamda bu amansız gidişata sanatla 'dur' diyecek bir dokunuş sergilediler, hepimizin yüreğine umut serptiler"

TEKNOFEST Adana, Sağır Sultan adlı gösteriye ev sahipliği yaptı

Bayraktar konuşmasının sonunda Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya'ya çiçek takdim etti.

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#Adana#TEKNOFEST#Sağır Sultan

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