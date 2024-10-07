﻿TEKNOFEST Adana coşkuyla sona erdi

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TEKNOFEST Adana, hem teknoloji meraklıları hem de genel ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim olarak büyük ilgi gördü.

1 MİLYON 100 BİN KİŞİ İZLEDİ

İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, otonom sistemlerden uzay teknolojilerine kadar çok sayıda alanda projelerin sergilendiği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini (TEKNOFEST) 5 günde 1 milyon 100 bin kişi tarafından gezdi.

5 GÜN SÜRDÜ

Adana Havalimanı'nda 2 Ekim'de başlayan festival, 5 gün boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

CUMHURBAŞKANI DA KATILDI

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Adana’ya 4 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen festival son gününde de çevre illerden de gelen çok kalabalık bir ziyaretçi grubunu ağırladı.

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TÜRK YILDIZLARI ALKIŞLANDI

Festivale katılan ziyaretçiler Adana semalarını renklendiren Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16uçakları, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterilerini izleme şansı buldu.

Festivalde, paraşütle atlayış ve helikopterle havadan tahliye gibi heyecanlı gösteriler de gerçekleştirildi.

Akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlar, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan vatandaş için etkinlik programının yapıldığı festivale çok sayıda ziyaretçi katıldı. TEKNOFEST kapsamında organize edilen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

TB3 İLK UÇUŞUNU YAPTI

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sedan modeli T10F, ilk kez TEKNOFEST Adana'da vatandaşların beğenisine sunuldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III ve Bayraktar TB3 halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.

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TEKNOFEST’İN 1,5 ADANASI

11 yıl önce 11 kişiyle yolculuğuna başlayan Çukurova Üniversitesi'nin 1.5 Adana takımı da Teknofest’te yerini aldı. 1.5 Adana bugüne kadar birçok farklı alanda kazandığı ödüllerle gururlandırıyor.