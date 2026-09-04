TEKNOFEST 2026 Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Finali İstanbul'da yapıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul'da "TEKNOFEST 2026 Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Finali'ne katıldı. Küçükçekmece'de bulunan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü yerleşkesinde finalde elemeleri geçerek yarışmaya hak kazanan 4 takım, geliştirdikleri nükleer enerji projelerini jürilere sundu. Final sunumlarının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

'TR-2 ARAŞTIRMA REAKTÖRÜMÜZ YENİDEN LİSANSLANDI'

Program öncesi konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Buranın adı konmuş bir şekilde imar süreçlerini tamamladık. Daha da önemlisi, TR-2 Araştırma Reaktörümüz yeniden lisanslandı, çok uzun bir aradan sonra. Çok kısa bir zaman içinde burada artık yeniden nükleer araştırmalar, malzeme testleri yapılacak. Teorik çalıştığımız şeylerin neticelerini laboratuvarda, araştırma tesislerinde görme şansımız olacak” dedi.

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‘TEKNOFEST ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ BÜYÜK BİR ÖZGÜVEN DEVRİMİ OLDU’

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Önemli bir yarışmaya birlikte paydaş olarak, yürütücü olarak yol arkadaşlığı yaptığımız için hakikaten az önce de tekrardan, ben hem çadırları gezerken hem de burada medeniyetimizin, gönül coğrafyamızın oradan gelen kardeşlerimize de sunumlarını dinlerken hem de elbette Türkiye’deki üniversitelerimizin projelerini dinlerken hakikaten gurur duydum. Bir mühendis evladı olarak, bir mühendis abiniz olarak bizlerin de bırakabileceği en büyük eser açıkçası bir şekilde bu gibi ülkemizin, medeniyetimizin önünü açacak çalışmaları yürütecek nesillerin önündeki engelleri kaldırmak olacaktır. Onların ufkunda, hayal ufuklarında engel tanımayan, engel tanımayacak bir ruh halini bırakmak olacaktır. TEKNOFEST bu anlamda Allah’a şükürler olsun ki büyük bir özgüven devrimi oldu” ifadelerini kullandı.

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‘1,6 MİLYON GENCİMİZ 54 FARKLI YARIŞMAMIZA BAŞVURDU’

Selçuk Bayraktar, “Medeniyetimizin sesinin daha gür çıkmasını sağlayacak bir kuşak geldi. 1,6 milyon öğrenci başvurdu. TEKNOFEST’in 9’uncu yılındayız biz. Yurt dışında yaptıklarımız dahi 15. TEKNOFEST’i yapıyoruz. Bu sene Urfa’ya herkesi bekliyoruz. Adeta medeniyetin doğduğu yerden TEKNOFEST meşalesi yükselecek. 1,6 milyon gencimiz 54 farklı yarışmamıza başvurdu. Az önce Bakanım da ifade etti; en büyük ödüllü yarışmamız, en son katılan Nükleer Enerji Yarışmamız. Toplam 23 milyon lira ödülü var, 15 milyon lira akademik teşvik ödülü var. O açıdan baktığınızda önem sırasından nerede olduğunu görebilirsiniz” dedi. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.