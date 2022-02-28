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TEKNOFEST 2022 teknoloji yarışmaları son başvuru tarihi uzatıldı! TEKNOFEST başvurusu nasıl yapılır?

#TEKNOFEST#TEKNOFEST Başvuru#Teknofest Başvuru Nasıl Yapılır

TEKNOFEST 2022 teknoloji yarışmaları son başvuru tarihi uzatıldı! https://www.teknofest.org/ adresinden yapılan duyuruda “TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarının son başvuru tarihi sizlerin ilgisi ve gelen yoğun talep üzerine 7 Mart'a kadar uzatıldı.” İfadelerine yer verildi. Peki, TEKNOFEST başvurusu nasıl yapılır?

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TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarının son başvuru tarihi sizlerin ilgisi ve gelen yoğun talep üzerine 7 Mart'a kadar uzatıldı.
Başvuru tarihleri uzatılan 20 farklı yarışma aşağıdaki gibidir;

*Uçan Araba Yarışması
*Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
*Savaşan İHA Yarışması
*Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları
*Robotaksi Binek-Otonom Araç Yarışması
*Jet Motor Tasarım Yarışması
*İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
*Tarımsal İKA Yarışması
*Tarım Teknolojileri Yarışması
*İnsansız Hava Aracı Yarışması
*Helikopter Tasarım Yarışması
*Turizm Teknolojileri Yarışması
*Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
*Sürü Robotlar Yarışması
*Karma Sürü Simülasyon Yarışması
*Dikey İnişli Roket Yarışması
*Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
*Hyperloop Geliştirme Yarışması
*Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
*Model Uydu Yarışması
Göklere hakim olmaya,
Geleceğimiz için çalışmaya,

Türkiye için üretmeye biz de varız diyorsanız yarışmacılara sağlanan olanaklardan faydalanmak için sizleri bekliyoruz.
30 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin bir parçası olmak istiyorsanız başvurunuzu aşağıdaki linkten gerçekleştirebilirsiniz.

TEKNOFEST 2022 Samsun’da yer almak, yarışma hakkı elde etmek için SON BAŞVURU TARİHİ 7 MART!

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TEKNOFEST BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
 
TEKNOFEST BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlk adımda www.t3kys.com adresine girerek sağ üstte yer alan "Yeni Hesap" butonunu seçin ye açılan sayfada ilgi alanları doldurarak "üye ol” butonuna tıklayın.

Yeni hesap oluşturmak için kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, eğitim bilgileri ve üyelik bilgileri başlıkları altındaki bilgileri eksiksiz doldurup “Bilgilendirme” ve “Muvafakatname” onayını işaretleyin. İşlemlerin ardından kaydınız alınmış olacak ve giriş sayfasına aktarılacaksınız. Ana sayfada açılan başvuruları görüntüleyebilir ve başvuru yapabilirisiniz.

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