TEKNOFEST 2022 ne zaman? İşte tarih bilgisi

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Bu sene 5. kez yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için araştırmalar hız kazandı. Pek çok kişi TEKNOFEST'in ne zaman ve hangi tarihte yapılacağını merakla araştırıyor. İşte, 2022 TEKNOFEST hakkında bilgiler...

NE ZAMAN YAPILACAK?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek.

TEKNOFEST NEDİR?

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka’dan Sualtı Sistemleri’ne kadar 39 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmaları bulunmaktadır.