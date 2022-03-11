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TEKNOFEST 2022 ne zaman? İşte tarih bilgisi

#TEKNOFEST#TEKNOFEST 2022
TEKNOFEST 2022 ne zaman İşte tarih bilgisi

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2022'de eğitim teknolojilerinden savaşan İHA'ya, uçan araba tasarımından sürü robotlara kadar 40 ana yarışma ve 99 farklı kategoride çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Peki, TEKNOFEST 2022 ne zaman?

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Bu sene 5. kez yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için araştırmalar hız kazandı. Pek çok kişi TEKNOFEST'in ne zaman ve hangi tarihte yapılacağını merakla araştırıyor. İşte, 2022 TEKNOFEST hakkında bilgiler...

NE ZAMAN YAPILACAK?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek.

TEKNOFEST NEDİR?

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka’dan Sualtı Sistemleri’ne kadar 39 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmaları bulunmaktadır.

 

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#TEKNOFEST#TEKNOFEST 2022

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