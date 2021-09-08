Teknofest 2021 ne zaman başlayacak ve ayın kaçına kadar devam edecek?

Teknofest 2021 bu yıl yine birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten Otonom Sistemlere, Tarım'dan Sualtı Sistemleri’ne teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük Teknoloji Yarışmalarını gerçekleştiriyor.

Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor.

TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 4 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

Teknofest 2021, 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da, Atatürk Havalimanında gerçekleşecek

"GENÇLERE YATIRIM YAPIYORUZ"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, , TEKNOFEST'in Türkiye için önemli bir festival olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Biz gençlerimizin içerisindeki coşkuyu, heyecanı, gençlerimizin takımlar kurarak, bu işlere emek vermesini gerçekten önemsiyoruz. Onların heyecanı bizi daha da çok heyecanlandırıyor. Biz biliyoruz ki; bu yarışmalara katılan gençlerimiz, gelecekte Türkiye'nin en önemli roketçileri olacak, uzay alanında çalışan en önemli bilim insanları ve mühendisleri olacak. Biz bu ışığı görebiliyoruz. Gençlerimizin de o azme sahip olduğunu zaten kendilerinden dinliyoruz. İnşallah bu yarışmaları kendimizi de geliştirerek, her sene üzerine daha fazla katarak yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz şunun farkındayız; en önemli yatırım insana yatırımdır. Biz de burada gençlere yatırım yapıyoruz."



Bakan Varank'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti.

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