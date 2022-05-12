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Teknisyenin feci ölümü! Başı enjeksiyon makinesine sıkıştı

#Manisa#Yunusemre#Teknisyen
Teknisyenin feci ölümü Başı enjeksiyon makinesine sıkıştı

Manisa'da çalıştığı fabrikada tamir ettiği plastik enjeksiyon makinesine başı sıkışan teknisyen Şehmuz Aydın (36), hayatını kaybetti.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi'ndeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 3'üncü kısmında faaliyet gösteren plastik enjeksiyon fabrikasında meydana geldi.

Bakım onarım teknisyeni Şehmuz Aydın, arızalanan enjeksiyon makinesini tamir etmeye başladı. Bu sırada makinenin kapanması ile Aydın'ın başı sıkıştı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi.

Ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Aydın'ın cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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#Manisa#Yunusemre#Teknisyen

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