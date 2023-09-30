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Teknik serviste panik anları: Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

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#Sultangazi#Cep Telefonu#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 10:00

İstanbul Sultangazi'de tamire getirilen cep telefonunun bataryası, bomba gibi patladı. Paniğin yaşandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. Bir kişi, cep telefonu bataryasının değiştirilmesi için teknik servise getirdi.

Telefonun bataryasının değiştirileceği sırada, batarya alev alarak, patladı. İş yeri çalışanı ve içeride bulunan bir müşteri yaşadıkları panikle dışarı çıktı.

Patlayarak alev alan telefon yanmaya devam ederken, bir başka çalışan yangın söndürme tüpü ile müdahalede bulunarak, yanan telefonu söndürdü.

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#Sultangazi#Cep Telefonu#Patlama

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