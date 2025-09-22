‘Teknik’ kurultay ‘taktik’ savaş

Haberin Devamı

CHP’nin bir önceki olağanüstü kurultayına da ev sahipliği yapan Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki kurultay, salonun fiziki koşulları gerekçe gösterilerek seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Dünkü kurultay, nisan ayı başında Genel Başkan’ın çağrısıyla yapılan bir önceki olağanüstü kurultayın aksine, 24 Ekim’e ertelenen kurultay davasına önlem olarak doğrudan delegelerin çağrısıyla yapıldı. Özel de dünkü kurultay konuşmasında bunun nedenini, “Bu kurultayı şöyle yaptık. Olur ya, buraya bir AK Partili kayyum atarlar, Olur ya, o da bu kurultayı iptal etmeye kalkar... Onun için sizlerin iradesiyle ve Genel Başkan’ın dahi engel olamayacağı bir birliktelikteyiz. Ben dün bu süreci durduramazdım” diye açıkladı.

GÜVENSİZLİK OYU İSTEDİ

Olası hukuki tartışmalara önlem olarak kurultayda “güvensizlik oyu” sürprizi de yaşandı. Kurultayda seçime geçilmeden önce, Özel’in talebi üzerine kendisi ve mevcut parti yönetimi için “güvensizlik” oylaması yapıldı. Özel bu talebini de “Buradan güvenoyu verdiğiniz takdirde seçim maddesine geçilmeden evlerimize gideceğiz. Bunun için hepinizden güvensizlik yönünde oy kullanarak seçimin önünü açmanızı talep edeceğim” sözleriyle gerekçelendirdi. Özel ve “A Takımı” da delegelerle birlikte el kaldırarak kendisi ve yönetimi için güvensizlik oyu kullandı. Oyçokluğuyla alınan bu kararla Özel ve yönetimi görevden düşürülürken, Özel’in yönetim listesini çarşaf yerine blok listeyle oylatma talebi de yine oyçokluğuyla kurultaydan geçti.

ÖZEL’DEN SON DAKİKA SÜRPRİZİ

Önemli ilklere sahne olan kurultayda Özel, aynı delegenin güvensizlik oyuyla ayrıldığı Genel Başkanlık görevine sandık tercihiyle geri döndü. Özel, 917 oyun kullanıldığı kurultayda 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden seçildi. Son ana kadar olası bir hukuki sıkıntıya karşı önlem olarak kurultayda oy kullanmayacağı duyurulan Özel’in kendisi ve yönetim listesi için oy kullanması da dikkat çekti. Parti kaynakları bu son dakika sürprizinin gerekçesini Hürriyet’e, “Son kurultayda seçilen doğal delegelerin hiçbiri oy kullanmadı. Ama doğal delegelik hakkını kurultaydan değil milletvekili seçildikleri genel seçimlerden alanların oy kullanmasında sorun olmayacağına karar verildi” diye açıkladı.

352 DELEGE OY KULLANMADI

Yönetimine kayyum atanan İstanbul’un 196 delegesi ile kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’na seçilen ve milletvekili olmayan parti yöneticileri de dahil Genel Merkez’in belirlediği toplam 352 delege oy kullanmadı. Özel de bütün bu kurultay önlemlerinin gerekçesini “Parti bir saldırı altında ve her yolu deniyorlar. Buna karşı bizim hukukçu ve yöneticilerimiz en doğru tedbirleri alıyorlar. Bu kurultayın yapılmasıyla tüm argümanlar ortadan kalkıyor” diye açıkladı.

YÖNETİMDE İKİ İSİM DEĞİŞTİ

Özel, blok listeyle oya sunduğu yönetim listesinde de iki ismi değiştirdi. Yurtdışı görevi nedeniyle toplantılara devam edemediği gerekçesiyle Ahmet Hakan Uyanık’ın yerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Sercan Çığgın Parti Meclisi listesine alınırken, Çankaya İlçe Başkanı seçilen Ali Balta’nın yerine de Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı’ya Yüksek Disiplin Kurulu listesinde yer verildi. Çığgın, son Ankara İl Kongresi’nde mevcut başkan Ümit Erkol’un rakibi olmuş ancak seçimi kaybetmişti. CHP Tüzüğü gereği 12 aday arasından 8’i delege tarafından seçilerek Parti Meclisi’nde görev yapacak Bilim Kültür Sanat Platformu listesinde de şu isimlere yer verildi: “Gülşah Deniz Atalar, Yankı Bağcıoğlu, Deniz Balbay, Metin Bank, Baran Bozoğlu, Kaan Cebe, Bahattin Bahadır Erdem, Ozan Ertem, Gökçe Gökçen, Yalçın Karatepe, Baran Seyhan, Emine Uçak Erdoğan.”

SALDIRIYA KARŞI CHP BÜTÜNDÜR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yeniden Genel Başkan seçildiği partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda özetle şunları söyledi:

“Bizimle hizmette yarışmadılar, siyaset üretip rekabet edemediler. Sayın Erdoğan, kendisine, partisine güvenemedi. Demokrasiden saptı, hiçbir partide olmayan yeni bir kolu, AK Parti yargı kollarını kurdu. Trump yönetiminden icazet almış bir darbedir. Ne diyorlardı? ‘İmamoğlu dış güçlerin adamıdır.’ Soruyorum, bugün Trump kimin yanındadır? Kim Trump’ın oğluyla gizli gizli iş tutmaktadır? Buradan milletimize ilan ederim ki CHP milletin adamı, Tayyip Erdoğan Trump’ın adamıdır, Trump’ın ekibidir.

FİLİSTİN HASSASİYETİ

Bugün Filistin’deki katliamların baş destekçisi maalesef Trump yönetimi. Netanyahu’ya savaş kahramanı diyen Trump’tır. Kendisine ‘küresel lider’ dedirten Erdoğan, Trump’a karşı çıt çıkarmadı, çıkarmıyor. Filistin bu haldeyken Trump’tan randevu alabilmek için oğlu ile Dolmabahçe’de gizli bir görüşme yaptı. Biz, Erdoğan’ın Trump’a Boeing gündemi ile değil, elbette o gündemin günü gelir. F-16 talebimiz de doğrudur, parasını ödediğimiz F-35’leri almak da anamızın ak sütü gibi helaldir. Kimse F-16, F-35, Boeing gündemine sığınıp esas konuşulacak gündemi ıskalamasın.

MUHALEFETE ÇAĞRI

Trump’ın yanına gidilecekse Filistin’in bu ülkenin milli meselesi olduğu ve kırmızı çizgisi olduğu haykırılacak. Görüşmenin kesinleşmesi, Boeing’in siparişlerinin kesinleşmesi anlamına geliyor. Erdoğan diyor ki ‘Benim Filistin hassasiyetimi kimse sorgulayamaz.’ Kendisinin bir Filistin hassasiyeti değil ve iktidarı sürdürmek için bir Trump’a mecburiyeti var. Bu gündemle perşembe günü Amerika’da yapılacak görüşmeden önce, çarşamba günü akşam yapacağımız 56’ncı mitingimizde tüm siyasi partileri Eyüpsultan’da Filistin Büyükelçiliği’nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz.

10 MİLYONA ULAŞTIK

186 gündür Türkiye’nin dört bir yanında ve İstanbul’un dört bir yanında 55 eylem yaptık, fiilen katılanların sayısı 10 milyonu aştı. Biz milletin içindeyiz, siz neredesiniz? Saldırıya karşı CHP iki parça değildir. Saldırıya karşı CHP bir bütündür.”

KILIÇDAROĞLU KATILMADI

Kurultay salonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iki yanına eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın oturdu. Kurultaya katılmayacağını bildirmesi nedeniyle önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu için yer ayrılmadı.



