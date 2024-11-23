Teknik direktöre hain saldırı: Maskeli bir kişi ateş edip kaçtı

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Türkiye 3’üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947’nin teknik direktörü Ersin Aka (46), dün 15.00 sıralarında Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde yürürken kimliği belirsiz maskeli kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.

23 BOŞ KOVAN BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ersin Aka, sağlık çalışanlarının tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 23 boş kovan buldu. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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BAKAN, TFF OLAYI KINADI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: “Çorluspor 1947 kulübümüzün Teknik Direktörü Ersin Aka’nın uğradığı menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersin hocaya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum.”

Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Ersin Aka’nın öldürülmesinin ardından bir mesaj yayımladı. ‘Acımız Büyük!’ başlığıyla yayımlanan mesajda, “Bu vahşeti şiddetle kınıyoruz, faillerin bir an önce yakalanıp hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz. Türk futbolunu yasa boğan bu trajik olay nedeniyle Ersin Aka’nın ailesi ve Çorluspor 1947 Kulübü başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ersin Aka’nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ersin Aka, yanında bir kişi ile yürürken arkadan gelen maskeli saldırgan belindeki tabancayı çıkarıp ateş ediyor. Saldırgan daha sonra tabancayı beline sokarak koşarak uzaklaşıyor.

YÜRÜYÜŞE ÇIKMIŞTI

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Teknik direktör Ersin Aka’nın yemek yedikten sonra yürüyüşe çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. İl dışında bulunduğunu belirten Gümüş, “Daha takımımızın başına bir ay önce geldi. Camiamızın başı sağ olsun. Konuyla ilgili olarak çok yönlü olarak soruşturuluyor” dedi.

Öte yandan Aka’nın Beşiktaş’ta bir dönem atletik performans antrenörlüğü görevi yaptığı öğrenildi.