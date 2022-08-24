Teknik direktör Önder Deniz Kolgu'ya şok suçlamalar! 'Evlilik vaadiyle dolandırdı' şikâyeti

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Kolgu’nun ilk olarak büyük kızının okulu için müvekkilinden 40 bin lira para istediğini suç duyurusu dilekçesinde belirten S.K.’nin avukatı Handan Bakbak, “Kolgu, ‘Peşimde silahlı adamlar var, tefeciden borç aldım, senin de benim de can güvenliğimiz tehlikede’ diyerek müvekkili korku, stres ve baskı altında bırakarak kandırmış ve bu kez de 70 bin lirasını almıştır. Spor çevresinde annesinin öldüğünü söyleyen ve gazetede ölüm ilanı veren Kolgu, müvekkili de kandırmış, sonradan annesinin hayatta olduğunu ve bunu uydurduğunu söylemiştir. Yaşadıkları yüzünden yüksek tansiyon hastası olan müvekkil, canıyla ve borçlarıyla uğraşırken, yakın arkadaşı, Önder Deniz Kolgu’nun başka bir kadın ile lüks yaşantısının olduğunu, kızları ve eski eşiyle yurtdışı seyahatleri yaptığını ve lüks eğlence mekânlarında çekilen gazetelerdeki çeşitli fotoğraflarını göstermiştir. Dolandırıldığını anlayan müvekkil, Kolgu’ya verdiği paraları alabilmek için icra takipleri başlatmıştır” dedi.



