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Teknik direktör Önder Deniz Kolgu'ya şok suçlamalar! 'Evlilik vaadiyle dolandırdı' şikâyeti

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#Önder Deniz Kolgu#Tehdit#Suç Duyurusu
Teknik direktör Önder Deniz Kolguya şok suçlamalar Evlilik vaadiyle dolandırdı şikâyeti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 07:00

İstanbul’daki bir ithalat firmasında satış sorumlusu olarak çalışan S.K. 6 yıl önce tanıştığı eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Önder Deniz Kolgu’nun kendisini evlilik vaadiyle kandırarak binlerce lirasını aldığını, ayrıldıktan sonra da ölümle tehdit ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Kolgu’nun ilk olarak büyük kızının okulu için müvekkilinden 40 bin lira para istediğini suç duyurusu dilekçesinde belirten S.K.’nin avukatı Handan Bakbak, “Kolgu, ‘Peşimde silahlı adamlar var, tefeciden borç aldım, senin de benim de can güvenliğimiz tehlikede’ diyerek müvekkili korku, stres ve baskı altında bırakarak kandırmış ve bu kez de 70 bin lirasını almıştır. Spor çevresinde annesinin öldüğünü söyleyen ve gazetede ölüm ilanı veren Kolgu, müvekkili de kandırmış, sonradan annesinin hayatta olduğunu ve bunu uydurduğunu söylemiştir. Yaşadıkları yüzünden yüksek tansiyon hastası olan müvekkil, canıyla ve borçlarıyla uğraşırken, yakın arkadaşı, Önder Deniz Kolgu’nun başka bir kadın ile lüks yaşantısının olduğunu, kızları ve eski eşiyle yurtdışı seyahatleri yaptığını ve lüks eğlence mekânlarında çekilen gazetelerdeki çeşitli fotoğraflarını göstermiştir. Dolandırıldığını anlayan müvekkil, Kolgu’ya verdiği paraları alabilmek için icra takipleri başlatmıştır” dedi.

Teknik direktör Önder Deniz Kolguya şok suçlamalar Evlilik vaadiyle dolandırdı şikâyeti


Müvekkilinin yaptığı araştırmalarda kendisi gibi 4 kadının da evlilik vaadiyle kandırılıp paralarının alındığını öğrendiğini belirten avukat Handan Bakbak, dava dilekçesinde şunları ifade etti: “Kolgu mağduru kadınlar, birbirleriyle irtibata geçmiştir. Müvekkil de mağdur olan kadınlardan birinin duruşmasında tanık olarak dinlenmiştir. Duruşmada aleyhine tanıklık yaptığı için Kolgu tarafından tehdit edilen müvekkil, o günden sonra şüpheli adamlar tarafından takip edilmiştir. Evlilik vaadiyle kandırılan, maddi ve manevi sömürülen müvekkilin can ve mal güvenliği kalmamıştır.”

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#Önder Deniz Kolgu#Tehdit#Suç Duyurusu

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