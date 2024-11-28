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Teknik direktör cinayetinde 9 tutuklama

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#Tekirdağ#Teknik Direktör#Tutuklama
Teknik direktör cinayetinde 9 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 07:00

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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Tekirdağ Çorlu’da 7 gün önce yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Teknik Direktör Ersin Aka, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde kurtarılamamıştı. Saldırının olduğu bölgede 25’e yakın boş kovan tespit edilmiş, şüpheliler Edirne’de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. 13 şüphelinin Çorlu Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden İ.T.İ, K.Z., Ö.Y., F.Y., D.Y., S.K., M.K., M.P. ve Suriye uyruklu O.A. çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

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#Tekirdağ#Teknik Direktör#Tutuklama

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