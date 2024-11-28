Teknik direktör cinayetinde 9 tutuklama

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Tekirdağ Çorlu’da 7 gün önce yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Teknik Direktör Ersin Aka, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde kurtarılamamıştı. Saldırının olduğu bölgede 25’e yakın boş kovan tespit edilmiş, şüpheliler Edirne’de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. 13 şüphelinin Çorlu Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden İ.T.İ, K.Z., Ö.Y., F.Y., D.Y., S.K., M.K., M.P. ve Suriye uyruklu O.A. çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.