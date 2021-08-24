MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTekneyle açıldıkları gölde suya atladı, kayıplara karıştı
GeriGündem Tekneyle açıldıkları gölde suya atladı, kayıplara karıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)-
Haber Giriş: 24.08.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Tekneyle açıldıkları gölde suya atladı, kayıplara karıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekneyle açıldıkları gölde suya atladı, kayıplara karıştı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tekne ile açıldıkları gölde, serinlemek için suya giren Cihan Genç (33) kayboldu.

Sapanca ilçesi Aşağıdereköy mevkinde dün saat 22.30 sıralarında Cihan Genç, Sümeyye Hüda G., Hümeyra Gülname Y. ile Vural T., tekneyle Sapanca Gölü'ne açıldı. Kıyıdan uzaklaştıktan sonra serinlemek için suya atlayan Cihan Genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden Vural T., suya girdi, ancak arkadaşına ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Genç için arama çalışması başlattı.

FENALIK GEÇİRDİ

AFAD ekiplerince 3 kişinin üzerinde bulunduğu tekne karaya çekilirken, fenalık geçiren Hümeyra Gülname Y.’ye sağlık ekipleri müdahale etti.

Cihan Genç'i arama çalışmaları sürüyor.

Tekneyle açıldıkları gölde suya atladı, kayıplara karıştı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi