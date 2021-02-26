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Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 12:06 | Son Güncelleme:

Teknesiyle yarışan yunusları görüntüledi

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Teknesiyle yarışan yunusları görüntüledi
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BARTIN’da denize açılan Yusuf Ateş (24), cep telefonu kamerasını teknesiyle yarışan yunus sürüsünü görüntüledi.

Teknesiyle yarışan yunusları görüntüledi
Mugada Sahili'nden dün sabah saatlerinde balık tutmak için teknesiyle denize açılan Yusuf Ateş, yaklaşık 100 metre açıkta yunus sürüsü ile karşılaştı. Yunuslar tekne ile yarışmaya başladı. Denizin sevimli üyeleri yunuslar teknenin önünde yüzerken görsel şölen oluşturdu. Yusuf Ateş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Daha önce bu kadar fazla yunusla karşılaşmadığını belirten Yusuf Ateş, “Yunus sürüsü ile karşılaştık. Zaten yunuslar duygusal hayvan oldukları için teknelerin dalgalarıyla bizimle oyun yaptı. Beraber yüzdük. Daha önce bu kadar yunusla karşılaşmamıştık. Bu da denizdeki balığın bol olduğunu gösteriyor. Bizde o anları kaydettik” diye konuştu.

 

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