Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 12:25

Muğla'nın Milas ilçesine arkadaşları ile gezmeye gelen ve kiraladıkları teknede yaşamını yitiren Bahar Taş'ın (35), yapılan ön otopsisinde; şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi. Taş'ın kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken, iç organları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yaşayan Bahar Taş, arkadaşlarıyla birlikte önceki gün gezmek için Muğla'nın Milas ilçesine gitti. İddiaya göre; arkadaş grubu, geceyi burada kiraladıkları 'Adas' isimli teknede geçirdi.

CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Dün saat 14.30 sıralarında Taş'ın kamarada hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Bahar Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bahar Taş'ın yanındaki arkadaşları T.Y., ile S.E., ifadeleri alınmak üzere Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside; Taş'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi. Taş'ın kalp krizinden öldüğü üzerinde durulurken, iç organları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

