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Tekne radara takıldı, 1 ton kaçak canlı midye ele geçirildi

#Edirne#Enez#Sahil Güvenlik
Tekne radara takıldı, 1 ton kaçak canlı midye ele geçirildi

Edirne'de Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ‘ASELSAN Serdar-7M sahil gözetleme radarı’ ile tespit edilen teknede Yunanistan'a götürülmek istenen yaklaşık 1 ton canlı midye ele geçirildi.

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Sahil gözetleme radar sistemi projesi kapsamında Enez’e 12’nci istasyon olarak kurulan ‘ASELSAN Serdar-7M sahil gözetleme radarı’ ile tespit edilen tekne, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince takibe alındı. Bir süre sonra durdurulan teknede yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istendiği belirlenen yaklaşık 1 ton canlı midye ele geçirildi. Mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere tekneye el koyulurken, şüphelilere ‘Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet’ suçundan toplam 297 bin 214 lira ceza kesildi. Midyeler ise Enez sahiline bırakıldı.

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#Edirne#Enez#Sahil Güvenlik

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