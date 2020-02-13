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Haber Giriş: 13.02.2020 - 19:08,Son Güncelleme:/

Tekne köprü ayağına çarptı! Şaşkın bakışlar arasında gözden kayboldu

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Tekne köprü ayağına çarptı! Şaşkın bakışlar arasında gözden kayboldu

Elazığ'ın Keban ilçesinde bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu 1 kişi kayboldu.

Olay, ilçede bulunan Keban Baraj Gölü'nün ön kısmında yer alan köprünün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Kaya'nın kullandığı tekne, bilinmeyen bir nedenle köprünün ayaklarına çarparak battı. Yaşanan kazada Kaya tekne ile birlikte suda gözden kayıp oldu.Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekne köprü ayağına çarptı Şaşkın bakışlar arasında gözden kayboldu

Öte yandan arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından çalışma yapılacağı bildirildi.

Tekne köprü ayağına çarptı Şaşkın bakışlar arasında gözden kayboldu

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