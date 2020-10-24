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AA
Haber Giriş: 24.10.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

Tekne keyfi acı bitti!

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Tekne keyfi acı bitti!
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Antalya'da tekneden denize düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki bir iskeleye bağlı olan teknede arkadaşlarıyla kalan 22 yaşındaki Kubilay Akkaya, iddiaya göre sabaha karşı uyuduğu sırada denize düştü.
Arkadaşları, denizde hareketsiz bir şekilde gördükleri Akkaya'yı sudan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İskeleye gelen sağlık ekipleri Akkaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkaya'nın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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