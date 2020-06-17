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DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 20:13,Son Güncelleme:

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Trafiğin ortasında grup kavgası

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Zonguldak'ta otomobil ve takside bulunan iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kapuz Mahallesi Uzunkum Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile takside bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Bir kişi aldığı darbelerle yere düştü. Bir süre yerde yatan kişiyi vatandaşlar kendine getirmeye çalıştı.

Tekmeler yumruklar havada uçuştu Trafiğin ortasında grup kavgası
Polisin gelmesiyle birlikte taraflar araçlarıyla olay yerinden ayrıldı.

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