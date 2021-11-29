Tekme tokat saldırdı! İşte vahşet anları

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İstanbul’da aşçılık yapan Zehra Meraklı (24), ablası Büşra Meraklı’nın nişan töreni sonrası kutlama yapmak için yakınlarıyla birlikte bir restorana gitti. Yemek sonrası Meraklı, tuvaleti kullanmak için bir eğlence mekânına girdi. Çıktığı sırada arkasından yaklaşan yabancı uyruklu bir kişi, yere yatırdığı Zehra Meraklı’yı yumruk ve tekme atarak öldüresiye dövdü. Ardından saldırgan, koşarak kaçtı. Meraklı, yakınları tarafından bilinci kapalı bir şekilde hastaneye götürüldü. Genç kadının kafa travması geçirdiği belirlendi. Yüzünün sol tarafı kısmi felç olan Meraklı, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Meraklı saldırgandan şikâyetçi oldu.

'HAYATIMA DÖNEMİYORUM'

Yaşadıklarını anlatan Zehra Meraklı, şöyle konuştu: “Olayın üzerinden 1 ay geçti ve yüzümün sol tarafında felç, sağ tarafında kısmi kırıklar ve üst çenemde yamukluk var. Sürekli hastanelerdeyim. İsmi, cismi, kimdir nedir bilmem, yolda görsem tanımam, çünkü zaten arkamdan vuruyor. Normal hayata dönemiyorum. Gerçekten psikolojik ve mental olarak çok yoruldum. Ailem benden daha perişan durumda. 1 aydır evde yatıyorum sürekli, ev ve hastane arası gidip geliyorum.”