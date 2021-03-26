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Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 09:03 | Son Güncelleme:

Tekme attı, polis otosu bu hale geldi

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Tekme attı, polis otosu bu hale geldi

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin gözaltına almaya çalıştığı şüpheli, tekme atarak, ekip otosunun sürgülü kapısını yerinden çıkardı.

Polis ekipleri, gece yarısı alkollü 2 kişinin çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine Alsancak Mahallesi, 1469 Sokak'a geldi. Ekipler, V.A.(31) ve M.C.'yi (22) gözaltına almak istedi. V.A. ise tepki gösterip küfür etmeye başladı. Ardından da polis otosunun kapısına tekme attı. Ekip otosunun sürgülü kapısı yerinden çıktı.

Gelen takviye ekiplerin yardımıyla etkisiz hale getirilen V.A. ile M.C., polis merkezine götürüldü. İkili hakkında 'çevreyi rahatsız etme', 'görevli memura mukavemet', 'devlet malına zarar verme' suçları ile sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmadıkları için işlem yapıldı.

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