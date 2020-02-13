Tekman’da öğrenci servisleri yolda mahsur kaldı

Tekman ilçesi Çağlar Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokula taşımalı gelen 6 köyün öğrencileri yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda mahsur kaldı. Şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler iş makineleriyle yolları açtı.

Öte yandan, ilçede devam eden yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi.