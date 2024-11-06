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MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Türkiye Yüzyılı’nda terörün kökü kazınacaktır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse haydi DEM Grubu’na gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım. Kürtlerle kucaklaşma asıldır terörle mücadele esastır.

AHMET TÜRK İSTİSMAR EDİLİYOR

Belediyelere atanan kayyumlar demokrasinin inkârıyla ilişkili değil söz konusu belediye başkanlarının terör örgütüyle irtibat, iltisak ve illiyet bağlarından dolayıdır. Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş ve köklü bir aileye mensup Sayın Ahmet Türk’ün istismar edilmesi, İmralı’yla DEM Parti arasına çomak sokma sinsilikleri CHP’nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür.”

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İMAMOĞLU’YLA GÖRÜŞMEYİ UYGUN BULMUYORUM

Bahçeli, Ekrem İmamoğlu’nun görüşme talebiyle ilgili soru üzerine, “Hangi konuda görüşme talebinde bulundular bilemiyorum. Ekrem İmamoğlu’nun siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarlarla, yanlış yorumlarla Türkiye’de bazı gelişmelere MHP’yi de bulaştırmak isteyebilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz”dedi.

ERDOĞAN’IN BİR KEZ DAHA SEÇİLMESİ

MHP Lideri Bahçeli, anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmalara da “Diyorlar ki, Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçtirmek için yol arıyormuşuz. Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Türkiye Yüzyılı’nın inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir” yanıtını verdi.

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YENİ YÜZYIL YENİ TÜRKİYE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grubu’nda konuştu. Bahçeli, grup konuşmaları sırasında sık sık konuşmalarıyla örtüşen mesaj veren yüzük ve rozetleriyle gündem oluyor. Bahçeli, dün yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyılı ve ikinci yüzyılını gündeme aldı. Taktığı rozet ve yüzüklerde ise ay yıldızın etrafında “Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye” yazısı dikkat çekti. (Rıza ÖZEL / ANKARA)