Teklif ne getiriyor... Sokak köpekleri barınaklara

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- Kanundaki “yakala-kısırlaştır-sal” metodu kaldırılıyor. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bakımevlerine toplanması ve rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul ediliyor.

VETERİNERLER ÖTANAZİ YAPABİLECEK

- Bakımevine alınan köpeklerden tehlikeli görülenlere, Veteriner Kanunu’nun 9. maddesindeki “Hayvanlara ötanazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekimce ötanazi yapılmasına karar verilebilir. Ötanazi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır” hükümleri uygulanacak.

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- Bakımevleri, hastaneler ve ameliyathaneler kurmak; ilaç, alet ve ekipmanları temin etmek ile bakımevlerinde bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme gibi faaliyetleri yürütmek için başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.

- Sahiplendiği hayvanların bakımını ihmal eden, acı veya zarar veren kişilerin hayvanlarına el konulacak. Bu hayvanlar sahiplendirilinceye kadar bakımevinde barındırılacak.

- Sahipli hayvanın, sahibi tarafından terk edilmesi kabahatine ilişkin idari para cezası hayvan başına 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak. Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk eden veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakanlara ise hayvan başına 50 bin lira idari para cezası verilecek.

- Belediyeler bu iş için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5’i oranında kaynak ayıracak. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde binde 3 olacak.

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- Belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- Söz konusu belediyeler, 31 Aralık 2028’e kadar belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü olacak.

TUNÇ: SEBEPSİZ ÖLDÜREN CEZALANDIRILACAK

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin sorular üzerine Tunç, şöyle konuştu: “Teklif, Genel Kurul’un takdirinde. Burada hayvanlarımızı da koruyacağız ama tehlike arz eden, insan sağlığına, diğer hayvanlara zarar veren, diğer hayvanların sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili kanunda tedbirler alınıyor. Bu tedbirleri almak da ülkeyi yöneten iktidarın, Meclis’in sorumluluğunda. Burada sokakları daha güvenli hale getirmeye yönelik bir tedbirden bahsediyoruz. Hayvanlarımızı da koruyacağız, insanlarımızı da koruyacağız.”

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HAPİS CEZASI VAR

Yılmaz, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine yönelik eleştirilere, “Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusunlar. O teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur. Bunu çarpıtmaya hiç gerek yok” yanıtını verdi.