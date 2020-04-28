Teklif Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Teklifin Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimelerin fazlalığı, bir dile yabancı dillerden çok sayıda kelime girdiğinin göstergesidir. Bu bağlamda Türkçe kökene sahip olan eş anlamlı kelimelerin sayısı da oldukça azdır.

Teklif Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

TDK sözlüğünde teklif için “yerine getirmesi için birinden iş isteme” tanımına yer verilmektedir. Bunun yanı sıra incelenmesi üzere sunum yapma da teklif kelimesinin tanımı olarak kabul edilmektedir. Bu tanımlamalara uygun olarak da teklif sözcüğünün eş anlamlısı öneri olarak bilinmektedir.

Teklifin Eş Anlamlısı

Teklif sözcüğünün dil bilgisi içerisinde kabul edilen eş anlamı “öneri” olarak geçmektedir. Ancak bunun dışında kelimenin yakın anlamları ile de karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda, sunma ve önerme kavramları teklifin yakın anlamları olarak kullanılmaktadır. Teklif ve önerinin eş anlamlı kullanıldığı bir örnek ise aşağıda verilmektedir.

- İhaleye giren tekliflerin/önerilerin benzer olduğu ortaya çıktı.