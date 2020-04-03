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TEKİRDAĞ (AA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 10:06,Son Güncelleme:/

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hafif sağanak olarak devam eden yağışlar gece saatlerinde kar yağışına döndü. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Işıklar, Semetli, Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere, Yeniköy mahalleleri ile Malkara ilçesinin yüksek kesimlerine yağan kar beyaz örtüsünü serdi.

Kar ulaşımda aksaklığa neden olmadı. Bazı vatandaşlar kar yağışını fotoğraflarken Ganos Dağı eteklerinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Nezir Gürkanlar, AA muhabirine, nisanda kar yağmasına şaşırdıklarını söyledi.

Gürkanlar, baharın gelmesini beklerken kar yağdığını belirterek, "Kar yağışıyla kışa giriyoruz diye hissettik. Kaç gündür yağmur yağarken bir anda kar yağmaya başladı. Uzun yıllardır Tekirdağ'da olmayan bir durum" dedi.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kent genelinde öğleye doğru karların tamamen erimesi bekleniyor.

Kent genelinde ise aralıklarla sağanak tahmin ediliyor.

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