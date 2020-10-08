TEKİRDAĞ (İHA)
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesini hortum vurdu
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde hortum etkili oldu. Hortum etkili olduğu bölgede hasar meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ’da beklenen yağış etkisini sürdürürken, Marmaraereğlisi ilçesini hortum vurdu. Öğlen saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, sahil alanda bulunan kafeteryalarda hasarlar meydana geldi.
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