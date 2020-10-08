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TEKİRDAĞ (İHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesini hortum vurdu

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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesini hortum vurdu
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde hortum etkili oldu. Hortum etkili olduğu bölgede hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ’da beklenen yağış etkisini sürdürürken, Marmaraereğlisi ilçesini hortum vurdu. Öğlen saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, sahil alanda bulunan kafeteryalarda hasarlar meydana geldi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesini hortum vurdu

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