Tekirdağ'daki vahşet! Oğluna 'Anneni öldürdüm, eve git bak' demişti... İfadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

Tekirdağ'da çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim, geçen hafta cuma gecesi Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’ndeki evlerinde 2 çocuğunun annesi eşi Elif Dim ile tartıştı. Evde çocukların olmadığı sırada yaşanan tartışmada Hasan Dim, eşini döverek öldürdü. Evden çıkan Dim, mahallede kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına giderek, “Anneni öldürdüm, eve git bak” dedikten sonra ayrıldı. Eve giden oğlu, annesinin cansız bedenini bulunca durumu polise bildirdi.

Eşini öldürdükten sonra kaçan Hasan Dim, izini kaybettirdi. Polis ve jandarma ekipleri yakalama çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçlerine Dim’in Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi’nde görüldüğü ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı, iki ayrı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kurarak, Karacakılavuz Mahallesi ve çevresinde çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

BIÇAĞI BOGAZINA DAYADI

JASAT ekipleri, dün sabah saatlerinde Hasan Dim’i Karacakılavuz’da motosikletiyle giderken takibe alıp, durdurdu. Motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı vücuduna dayayıp, “Gelmeyin kendimi keserim, kendimi öldürürüm” dedi. JASAT ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla Dim, elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından polise teslim edilen Hasan Dim, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hasan Dim, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

EŞİ, BAŞKA BİR KADINLA YAZIŞMALARINI GÖRÜNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Haberin Devamı

Katil zanlısı Hasan Dim'in ifadesinde tartışmanın kıskançlık yüzünden çıktığını söylediği belirtildi. Dim’in "Eşim cep telefonumda başka bir kadınla yazışmalarımı görünce buna tepki gösterdi, tartışma bu yüzden çıktı. Bu sırada bir tokat attım yere düştü. İsteyerek yapmadım" dediği öğrenildi.