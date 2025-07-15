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Tekirdağ’daki orman yangını yerleşim alanlarını tehdit ediyor

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#Tekirdağ#Şarköy#Orman Yangını
Tekirdağ’daki orman yangını yerleşim alanlarını tehdit ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 20:56

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam ediyor. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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İstiklal Mahallesi kırsalında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alanların yanı sıra tarım arazilerine de sıçradı. Yangına uçaklar, helikopterler, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye aracıyla hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Yangın ekipleri, Kaytandere ve Şenköy Mahalleleri çevresinde alevlerin önünü kesmek için büyük mücadele verirken, Şenköy’de bazı evlere sıçrayan alevler nedeniyle mahalle boşaltıldı. Çevredeki diğer kırsal yerleşimler için de teyakkuz durumuna geçildi.

Tekirdağ’daki orman yangını yerleşim alanlarını tehdit ediyor

Bölgedeki duman nedeniyle görüş mesafesi azalırken, vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli alanlara taşımaya çalışıyor. Yangının etkili olduğu alanlarda bazı bağ ve zeytinliklerin zarar gördüğü öğrenildi.

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Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Şarköy ilçemiz İstiklal Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile yayılan yangına, yeteri kadar hava/kara aracı, ekipman ve personel ile müdahale çalışmaları yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın, görevlilerimizin uyarılarına uymaları ve yangın bölgesine yaklaşmamaları rica olunur" denildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tekirdağ’daki orman yangını yerleşim alanlarını tehdit ediyor

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#Tekirdağ#Şarköy#Orman Yangını

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