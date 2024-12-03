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Tekirdağ'daki olay dehşete düşürmüştü... Sıla bebeğin davasının tarihi belli oldu

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#Tekirdağ#İstanbul#Sıla
Tekirdağdaki olay dehşete düşürmüştü... Sıla bebeğin davasının tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 12:09

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddete uğrayan Sıla Yeniçeri bebeğin davası, 26 Aralık 2024 tarihinde görülecek. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 'Çocuklarımızın haklarını savunmak ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak için adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.' dedi.

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Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün yaptığı açıklamada, “Sıla Bebeğimizin Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davasının duruşma tarihi 26 Aralık 2024 saat 9.30 olarak belirlendi. Tekirdağ Barosu olarak, soruşturma sürecinde olduğu gibi yargılama aşamasında da davayı titizlikle takip edeceğiz.

Ve aynı gün, ülkenin iki ucunda barolar olarak adalet arayacağız. Diyarbakır’da Narin Güran, Tekirdağ’da ise Sıla bebeğimiz için mahkemelerde olacağız. Çocuklarımızın haklarını savunmak ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak için adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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#Tekirdağ#İstanbul#Sıla

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