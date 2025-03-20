×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'daki feci kazada Sırp dansçı öldü, 3 arkadaşı yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Kaza#Srdjan Budic
Tekirdağdaki feci kazada Sırp dansçı öldü, 3 arkadaşı yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 14:39

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Sırp dansçı Srdjan Budic (30) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, TEM Otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Sırp dansçı Srdjan Budic'in kullandığı BG 2043 DB Sırbistan plakalı otomobil, köprünün beton ayağına çarptı.

Tekirdağdaki feci kazada Sırp dansçı öldü, 3 arkadaşı yaralandı

İhbarla bölgeye otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Budic ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Budic, kurtarılamadı.

Tekirdağdaki feci kazada Sırp dansçı öldü, 3 arkadaşı yaralandı

İSTANBUL'A GİDİYORMUŞ

Diğer yandan Srdjan Budic'in yanındaki 3 arkadaşı ile İstanbul'da bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Tekirdağdaki feci kazada Sırp dansçı öldü, 3 arkadaşı yaralandı

Budic'in, 16-19 Ocak tarihlerinde yine İstanbul'da düzenlenen Lindy Hop-Jazz Festivali'ne de katıldığı ortaya çıktı. Budic'in, buradaki deneyimlerini sosyal medya hesabından da paylaştığı görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Tekirdağdaki feci kazada Sırp dansçı öldü, 3 arkadaşı yaralandı

Tekirdağdaki feci kazada Sırp dansçı öldü, 3 arkadaşı yaralandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Kaza#Srdjan Budic

BAKMADAN GEÇME!