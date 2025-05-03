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Tekirdağ'daki deprem sırasında İstanbul Bahçelievler'deki binanın balkonu çöktü

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#Tekirdağ Depremi#İstanbul#Bahçelievler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 14:29

İstanbul Bahçelievler'de yıkım kararı olan 7 katlı bir binanın 2 balkonu Tekirdağ'da meydana gelen Tekirdağ'da 3.7 büyüklüğündeki deprem esnasında çöktü. Çökme sırasında balkondan düşen parçalar nedeniyle sokaktan geçen bir kişi yaralandı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Siyavuspaşa Mahallesi Fındık Sokak üzerinde meydana geldi.

DEPREM SIRASINDA İKİ BALKON ÇÖKTÜ

Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşaltılan 7 katlı binanın yıkım çalışmaları yapılıyordu. O esnada Tekirdağ'da 3.7 büyüklüğünde İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi ve binanın 4 ile 5'inci katlarındaki  2 balkonda  çökme meydana geldi.

Tekirdağdaki deprem sırasında İstanbul Bahçelievlerdeki binanın balkonu çöktü

BİR KİŞİ HAFİF YARALANDI

Çökme esnasında balkondan kopan parçalar yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü. Vatandaşlardan biri olay esnasında kaçarken üzerinde balkonlardan kopan parçalar düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Binadan kopan parçaların düştüğü ve kaçmaya çalışan vatandaşın o anları kameraya yansıdı.
Tekirdağdaki deprem sırasında İstanbul Bahçelievlerdeki binanın balkonu çöktü

Olayı gören sokak sakini Metin Örnek, "Hurdacılar burada oturuyorlar. Deprem anında yukarıdan iki balkon birden çöktü. 1 yaralı var. Hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunu bilmiyoruz" dedi.

Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.

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#Tekirdağ Depremi#İstanbul#Bahçelievler

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