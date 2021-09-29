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Tekirdağ'daki 'çiftlik' operasyonunda 2 tutuklama!

#Tekirdağ#Hint Keneviri#Operasyon

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, çiftliğe yapılan operasyonda 19 kilo esrar ve 141 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B. ve Y.K., mahkemece tutuklandı.

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Yeni Mahalle'de bulunan çiftlikte uyuşturucu imal edilerek, satışının yapıldığını belirledi. 'Çiftlik' adı verilen operasyonda, çiftlik ve arazisinde yapılan aramalarda kömürlükte 19 kilo esrar, bahçeye ekili 141 kök Hint keneviri, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B. ve Y.K., emniyetteki işlemlerin adından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.B. ve Y.K., tutuklandı.

Tekirdağdaki çiftlik operasyonunda 2 tutuklama

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#Tekirdağ#Hint Keneviri#Operasyon