Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası

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Kaza, Çorlu-İstanbul kara yolu üzerindeki askeri havaalanı ışıklı kavşakta meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, T.Y.'nin kullandığı, 34 LAR 979 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü, önünde seyreden T.E. yönetimindeki 06 AU 4914 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazaya otomobil ile bir TIR daha karıştı. Kazada işçi servisinde bulunan T.Y., R.T., A.K., G.A., M.B., Y.U. ve E.A., yaralandı. İhbarla bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk kaza yerine gelerek bilgi aldı. (DHA)