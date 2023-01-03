Tekirdağ'da yoğun sis: Balıkçılar denize açılamadı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İstanbul ve Trakya için 2-5 Ocak tarihleri arasında yoğun sis uyarısında bulundu. Tekirdağ bu sabah saatlerinden itibaren yine yoğun sisin etkisi altına girdi. Kent merkezini Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü bölgelerde trafik polisleri önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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