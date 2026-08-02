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Tekirdağ'da yangında 80 dekar alan zarar gördü

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#Tekirdağ#Süleymanpaşa#Yangın
Tekirdağda yangında 80 dekar alan zarar gördü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 20:10

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 80 dekar alan zarar gördü.

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Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekipler karadan müdahale etti.

Tekirdağda yangında 80 dekar alan zarar gördü

Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 80 dekar ağaçlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da olay yerine gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#Tekirdağ#Süleymanpaşa#Yangın

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