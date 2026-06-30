×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tekirdağ'da yangında 300 dekar tarım alanı zarar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Tekidağ#Süleymanpaşa#Yangın
Tekirdağda yangında 300 dekar tarım alanı zarar gördü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 20:48

Tekirdağ'da çıkan yangında büyük bölümü kanola ekili yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü.

Haberin Devamı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi yakınlarındaki tarım alanında öğleden sonra yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, büyük bölümü kanola ekili, yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Tekirdağda yangında 300 dekar tarım alanı zarar gördü

Tekirdağda yangında 300 dekar tarım alanı zarar gördü

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekidağ#Süleymanpaşa#Yangın

BAKMADAN GEÇME!