MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı
GeriGündem Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 15:09 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı
Abone Olgoogle-news

TEKİRDAĞ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve karlı günlerde yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya 4,5 ton yem bıraktı.

Tekirdağ’da kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları unutulmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kesimlerde yaşayan hayvanların beslenmesi için belirli noktalara 4,5 ton yiyecek bıraktı. Tekirdağ ve ilçelerinin kardan etkilenen yüksek kesimlerine bırakılan besin maddelerinin sebze ile meyve atıkları ve besi yeminden oluştuğu bildirildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle