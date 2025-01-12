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Tekirdağ'da vahşet! Eşini ve 8 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

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#Tekirdağ#Marmaraeğlisi#Cinayet
Tekirdağda vahşet Eşini ve 8 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 14:23

Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile 8 yaşındaki kızı ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulundu. İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ifade edildi.

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Olay, Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak’ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi’ndeki 2 katlı villada meydana geldi. İhbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri girdikleri villada henüz isimleri öğrenilemeyen çift ile 8 yaşındaki kızlarını silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu.

Tekirdağda vahşet Eşini ve 8 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, babanın ise duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi.

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Jandarma ve sağlık ekiplerinin evde incelemeleri sürüyor.

Tekirdağda vahşet Eşini ve 8 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

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#Tekirdağ#Marmaraeğlisi#Cinayet

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